Reger Austausch über spürbare Folgen der Krise

An der Online-Veranstaltung nahmen insgesamt 38 Frauen teil. Organisiert wurde diese von den beiden Verbindungsbüros des Burgenlandes und der Stadt Wien in Brüssel. Teil nahmen die österreichische Botschafterin in Belgien, Elisabeth Kornfeind, Abgeordnete zum Europäischen Parlament, wie etwa Evelyn Regner, und Politikerinnen wie Wiens Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál. Das Burgenland vertrat Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.