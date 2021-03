Wr. Neustadt: Corona-Kontrollen an Stadtausfahrten

218 Soldaten zur Unterstützung

Laut Oberst Horst Karas von der Theresianischen Militärakademie sind 218 Soldaten zur Unterstützung an den Teststraßen in der Stadt abkommandiert. Es gebe auch noch Reserven. „Lassen sie sich testen“, appellierte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, bei der Pressekonferenz an die Bevölkerung. 20 Mitarbeiter würden in Wiener Neustadt abgestellt. Bei den Testungen freiwillig im Einsatz sein werden nach Angaben von Bettina Koller-Resetarics, Leiterin der Fakultät Gesundheit der Fachhochschule Wiener Neustadt, zudem bis zu 100 Studenten.