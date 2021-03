Bub lief in Wien auf Fahrbahn - von Auto erfasst

Der Siebenjährige stürzte, zog sich jedoch lediglich Schürfwunden am linken Knie zu. Die Wiener Berufsrettung versorgte den kleinen Buben noch an Ort und Stelle, ins Krankenhaus eingeliefert werden musste er aber nicht. Er wurde im Anschluss an die medizinische Versorgung seinen zwischenzeitlich informierten Eltern übergeben und in häusliche Pflege entlassen. Der Bruder des Siebenjährigen sei unverletzt geblieben und nicht in den Unfall involviert gewesen, so die Polizei auf APA-Nachfrage.