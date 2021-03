Bremen feiert Sieg gegen Bielefeld im Nachtrag

Joshua Sargent leitete den Sieg in der 47. Minute ein, drückte den Ball nach einer von Arminias Amos Pieper noch abgefälschten Rashica-Hereingabe aus kürzester Distanz über die Linie. Rashica war zuvor von ÖFB-U21-Teamspieler Romano Schmid in Szene gesetzt worden. In der 71. Minute kam es für die Hausherren noch schlimmer, sah der erst in der 52. Minute eingetauschte Nathan de Medina nach Rücksprache mit dem Video Assistant Referee wegen Foulspiels die Rote Karte. Kurz danach machte „Joker“ Kevin Möhwald (75.) alles klar. Marco Friedl spielte bei den Siegern in der Abwehr durch, Schmid wurde in der 85. Minute ausgewechselt.