Welser bieten nun das Auto zum Abonnieren an

Im Onlineshop bestellen, später dann das gewünschte Produkt zu einem vereinbarten Termin abholen - was als „Click and Collect“ in Zeiten des Lockdowns der Handelsgeschäfte so richtig alltagstauglich wurde, macht sich nun auch Ocay zunutze. Das Welser Unternehmen bietet ein Auto-Abo an. Laufzeit: ein Jahr.