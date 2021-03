Wels legt neues Konzept für die Digital-Uni vor

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Wirtschaftsstadrat Peter Lehner (VP) rechnen sich mit einem „Umbrella-Konzept“ Chancen aus. „Gemeint ist ein regionales Netzwerk aller Hochschulinstitutionen im Bereich Digitalisierung unter einem gemeinsamen Dach“, so Rabl. Es biete sich ein Campus am Messegelände oder drei Standorte in der Innenstadt an. Sowohl Uni-Gebäude, Studentenheim und Forschungszentrum wären unweit von einander entfernt.