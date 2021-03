Italiens Staatsbahnen setzen „Covid-Zug“ ein

„Corona-freie Züge“ in Italien im Sommer

Die italienische Bahn zeigt sich in der Corona-Krise äußerst einfallsreich. Bis zum Sommer wurden „Corona-freie Züge“ angekündigt, in die man nur nach einem Pflichttest, der kurz vor der Abfahrt durchgeführt wird, einsteigen kann. So sollen Reisen in touristische Destinationen möglich und sicher sein. Unter anderem sind Ziele wie Venedig, Florenz und Neapel geplant.