Vincent Bueno über „Amen“: „Weniger ist mehr“

In seinem Video sieht man den Sänger zuerst von Wänden beengt, die nach und nach brechen, bis zur großen Freiheit. In ähnlicher Inszenierung soll sein Beitrag auf die große ESC-Bühne gebracht werden. „Artistic Director Marvin Dietmann ist mein Held. Wir haben keine große Choreografie - ich konzentriere mich auf die Emotion und den Gesang. Ganz nach dem Motto: Weniger ist mehr. Man sieht in der Inszenierung den Lebensweg eines Menschen mit allen Höhen und Tiefen.“