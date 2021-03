Frauentag: Aufgezeigte Probleme wieder verstaut

Gerade erst wurden wir daran erinnert, dass nur etwa jede elfte Position in der Geschäftsführung der 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich weiblich besetzt ist. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass 94 Prozent der Alleinerzieher Frauen sind, die Haushalt, Job und Kinderbetreuung „schupfen“ und mit 42 Prozent überproportional stark von Armut und Ausgrenzung betroffen sind. Wir haben erfahren, dass Frauen von der Corona-Pandemie stärker getroffen wurden als Männer - die Arbeitslosigkeit der Frauen stieg deutlich stärker an. Wir sind entsetzt darüber, dass Jahr für Jahr zwischen 17 und 41 Frauen ermordet werden - meist von ihren (Ex-)Partnern.