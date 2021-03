Hoffen auf Bau-Richtlinien

Sie hofft nun auf die örtlichen Bebauungsrichtlinien. Diese besagen, dass im Ortsgebiet eine maximale Bauhöhe von 12 Metern vorgesehen ist. „Das wäre wahrscheinlich für den geplanten Silo nicht ausreichend“, so Schachinger. Bis dahin sammelt sie Unterschriften, die sie dann dem Bürgermeister vorlegen und so das Projekt verhindern will.