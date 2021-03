Der Wahl-Showdown um den Bürgermeister-Sessel

Stadtchefin Maria-Luise Mathiaschitz geht einen anderen Weg - den des persönlichen Kontaktes: „Die Wahlbeteiligung lag ja nur bei 52 Prozent, ich will nun den Nichtwählern vermitteln, dass es nicht egal ist, wer Bürgermeister wird. Ich gehe in der Innenstadt aktiv auf Leute zu und spreche sie an, natürlich immer mit der FFP2-Maske!“