Schon alleine der Name der Neuerscheinung „Neusiedler See - See genial“ lässt die Zuneigung zu der besonderen Region, die einerseits Tourismusdestination, aber andererseits noch so viel mehr ist, spüren. Die Broschüre zeigt einen noch nie dagewesenen Blick auf die Region Neusiedler See. Gemeinsam mit lokalen und tief mit der Region verbundenen Top-Fotografen, sowie hiesigen Newcomern wurde an diesem „Coffee-Table-Book“ gearbeitet. Herausgekommen ist „Neusiedler See – See genial“ mit unterschiedlichen Blickwinkeln in und aus der Region.