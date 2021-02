Ludwig hofft auf Schanigarten-Öffnung ab März

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig vermisst offensichtlich auch die Schanigärten in seiner Stadt - ihm sei es ein großes Anliegen, dass Lokale zumindest im Freien bald wieder Gäste empfangen dürfen, so der rote Stadtchef. Er hofft, dass es in zwei Wochen zu Beschlüssen zu diesem Thema kommt.