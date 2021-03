Beachvolleyball neu: Logen-Palast für 40 Events

Beachvolleyball in Wien

Auch der Schwarzenberg-Platz war als Standort für den Logen-Palast im Gespräch, jetzt stellt Jagerhofer diesen aber auf den Heumarkt. Und dort will der 59-Jährige viel mehr veranstalten als nur Beach-Volleyball. „Das Stadion wird von Mai bis September aufgestellt bleiben. Ich möchte darin 40 Veranstaltungen aufziehen.“ Konzerte und Kabarettabende sollen dort stattfinden. „Vielleicht steigen auch andere Sport-Events wie Catchen, was am Heumarkt früher angeboten wurde. Die Vielfalt der Events soll eine große Rolle spielen“, betont Jagerhofer.