Alkolenker (25) kollidierte fast mit Polizeiauto

Unfall in Alkoven

Ein weiterer Unfall mit einem Alkolenker ereignete sich in der Nacht auf Samstag in Alkoven (Bezirk Eferding). Ein 24-jähriger betrunkener Lenker fuhr mit seinem Pkw auf das Heck des Fahrzeuges eines 30-Jährigen auf. Durch die Wucht des Anpralles kam das Auto des 30-Jährigen ins Schleudern und nach einer 180-Grad-Drehung auf dem Fahrstreifen in der anderen Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,52 Promille Alkoholgehalt, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der 24-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht. Der andere Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.