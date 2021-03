Christian Mucha bei Scooter-Unfall „übel“ verletzt

Medizinisch versorgen lassen will sich der 66-Jährige erst nach seiner Rückkehr nach Wien. „Aber irgendwie gehts schon und in Wien werde ich dann alles checken. Bei einem Rippenbruch kannst eh null machen, die Hand hab ich do it yourself bandagiert und 10 Hämatome sind zwar blau bis grün bis violett aber ungefährlich. Nur die harten kommen in den Garten“, meint er. Seiner Frau Ekatarina hat er jedenfalls einen Schock versetzt. „Ekaterina hat inzwischen in Wien um mich gezittert (die wollte ich zu den Baubesprechungen in Nizza nicht mitnehmen - weil das ist eh nur eine Qual ist.), schließt Mucha sein Posting. Wir wünschen jedenfalls gute Besserung und drücken die Daumen, dass alles gut geht!