„Impfreisen“: Behörde schlägt gegen Anbieter aus

Auf der Website impfreisen.at spart Mucha nicht mit Kritik an der EU und an der heimischen Regierung. Impfstoffe seien zu spät bestellt worden, während andere Länder sich Vakzine gesichert hätten. Mit Muchas Angebot soll das viel schneller gehen. „Unabhängig davon, wann Sie drankommen sollten oder wie alt Sie sind“, ist auf der Website zu lesen. Einen mehrwöchigen Urlaub, den viele sich schon sehnlichst wünschen, gibt es quasi obendrauf - so die ambitionierten Pläne des Verlegers.