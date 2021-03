„Topmodel“ Kim Hnizdo: „Nur noch Klappergestell“

Mit Therapie aus Lebenskrise

Rund 10 Kilo habe das ohnehin schon schlanke Model in dieser Zeit zusätzlich abgenommen. Nach dem Zusammenbruch sei sie zuerst in Spital, danach in die Therapie gekommen, gestand Hnizdo. „Wenn man das ,Coaching‘ nennen würde, würden alle applaudieren. Aber wenn ich das jetzt so sage, denken alle, ich hätte einen Knall. Aber ich habe mir einfach professionelle Hilfe geholt.“