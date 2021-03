Granerud mit Corona zum Weltcup-Gesamtsieger

Wie die FIS angab, ist in Planica am 25. März eine weitere Einzelkonkurrenz geplant. Bisher waren in Slowenien zwei Einzelkonkurrenzen und ein Teambewerb angesetzt. Der Zusatzwettkampf ersetzt das Einzelfliegen in Vikersund. Dennoch wird es nach der aktuellen Nordischen WM für die Männer bis zum Planica-Auftakt am 24. März eine zweieinhalbwöchige Weltcup-Zwangspause geben.