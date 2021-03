Nach Wahlpleite: Darmann übernimmt FPÖ Klagenfurt

Nach der Niederlage bei den Gemeinderatswahlen hat die FPÖ am Mittwoch den Rückzug von Wolfgang Germ als Klagenfurter Stadtparteiobmann angekündigt. Das gab ein Sprecher von Landesparteichef Gernot Darmann nach „einem kameradschaftlich geführten Gespräch“ der beiden Freiheitlichen bekannt. Am Abend beschloss die Partei in einer Sitzung, dass Darmann vorläufig die Parteiführung in Klagenfurt übernimmt. Er wolle ein „neues Team für Klagenfurt formen“, sagte er nach der Sitzung.