Palfinger-Chef: „Können nicht mehr länger warten“

Techniker und Serviceleute müssen reisen

Um seine Techniker und Serviceleute wieder reisen lassen zu können und sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten, geht Chef Andreas Klauser nun auch in Sachen Corona-Impfungen in die Offensive. Der Firma wurden von Geschäftspartnern übrig gebliebene Impfstoffe angeboten. Diese will der Manager aus Molln nun einfliegen lassen. „Wir können nicht mehr länger warten“, so Klauser.