„Held der Öffnung“

Das Risiko, das Wallner mit seinen Öffnungsplänen eingeht, ist durchaus überschaubar. Bei den derzeit niedrigen Infektionszahlen dürfte das Volk weniger Verständnis für geschlossene Gasthäuser und Theater sowie einen lahmgelegten Sportbetrieb haben als für einen möglichen Stopp der Öffnungsschritte. Zudem könnte dem Landeshauptmann genau das in die Hände spielen, was er als Argumente für eine Öffnung anführt: Viele Tests und konsequente Kontaktnachverfolgung könnten das Infektionsgeschehen eindämmen. Auch die Tatsache, dass in absehbarer Zeit ein großer Teil der Hochrisikogruppe (alle Vorarlberger über 80 Jahre) geimpft sein wird, sollte im Fall der Fälle für geringe Belastung in den Spitälern sorgen.