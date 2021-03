Kramers Karriere hing an einem seidenen Faden

Sara Marita Kramer hatte gerade die Skihandelsschule in Stams beendet, als sie sich die Sinnfrage stellte. „Ich wollte es sein lassen“, gesteht die 19-Jährige, „und habe mich gefragt, was ich machen soll.“ Sie begutachtete eine Bildungsanstalt in Holland, dem Land, in dem sie geboren wurde, und erwog ein Studium.