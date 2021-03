Dank Opa: Er ist der Superstar der nordischen WM

Tradition und Sportwissenschaft

Es sind traditionelle Methoden und sehr viel Sportwissenschaft mit dem Opa Kare seit der Kindheit von Johannes operiert. Er sitzt viel am Rechner und an den Büchern. Vor allem, wenn er eine Antwort auf die Fragen seines Enkels geben will. Zuletzt ließ Johannes wegen der Coronavirus-Situation die Weltcup-Saison fast vollends sausen und verbrachte die Zeit mit seinem Vater (50) und seinem Großvater in einer Art gemeinsamen „WG“.