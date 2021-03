2. Liga ist bei Austria Salzburg kein Thema

Die Vereinsgeschichte von Austria Salzburg ist von Höhen und Tiefen geprägt. Nach den tollen Erfolgen in den späten 90er Jahren und der Übernahme von Red Bull im Jahr 2005 hat man sich jetzt wieder in ein „ruhigeres“ Fahrwasser begeben. Der zweite Platz in der Regionalliga Salzburg lässt die Fans hoffen. Präsident Claus Salzmann spricht im 3.Liga-Talk mit Marco Cornelius aber Klartext über die Zukunftspläne der Violetten.