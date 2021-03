EU-Unterhändler Michel Barnier sagt Adieu

Bereits im Jänner war der an Covid erkrankte Barnier zum „Sonderberater“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen berufen worden. Hintergrund ist auch das Erreichen der offiziellen Altersgrenze zur Beschäftigung in der EU-Kommission mit seinem 70. Geburtstag am 9. Jänner. Für die Umsetzung der Brexit-Verträge ist nun Kommissionsvize Maros Sefcovic zuständig.