Nordische WM: Österreichs Kombinierer holen Bronze

Klapfer äußerte sich ähnlich. „Mit der Medaille bin ich superglücklich, mit dem Springen auch megahappy, beim Laufen ist nicht gar so viel drinnen gewesen in den Haxen. Aber wir waren nicht weit von Silber weg, um Gold wäre es so oder so schwer geworden. Das ist eine schöne Medaille, mit zwei Debütanten im Team, alles gut“, meinte der Steirer und bezeichnete seine Laufleistung selbstkritisch als „unzufriedenstellend.“