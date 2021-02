Unterschriften gegen geplantes Industriegebiet

Keine Urlaubsdestination mehr

Bei den Kommentaren auf der Petitions-Homepage haben sich auch viele Campingurlauber zu Wort gemeldet. Der Großteil von ihnen lobt die Ruhe und Aussicht in Hermagor. Eine Campingbegeisterte, die seit 28 Jahren in Hermagor Urlaub macht, gab auf der Homepage sogar an, dass sie sich eine andere Urlaubsdestination suchen werde – sofern das Industriegebiet dort errichtet wird.