Ausflug in ein Postkartenidyll

Der Weg führt direkt an den traditionellen Hütten vorbei und man fühlt sich in der Zeit zurückversetzt. Das Maisäß ist eine Sonderform der Alp und schließt mindestens ein kleines Haus und einen Stall mit ein. Solche Ensembles verfügen manchmal über einen nahezu dörflichen Charakter. Im Montafon sind diese vor allem auf einer Seehöhe zwischen 1200 und 1600 Metern zu finden. Der Begriff Maisäß leitet sich vom Monat Mai ab, in dem das Vieh zum ersten Mal im Jahr in höhere Lagen getrieben wurde. Das Maisäß ist also der „Mai-Sitz“ und dieser stellt eine kulturlandschaftliche Besonderheit dar. Seine Entstehung geht auf die jahrhundertelang betriebene Dreistufenlandwirtschaft zurück. Meist siedelte der gesamte Hofhaushalt im Frühsommer auf das Maisäß, Hirten und Sennbelegschaft zogen dann im Sommer weiter hinauf in die Hochlagen. Die Maisäße dienten folglich als Mittelstufe zwischen dem Heimgut im Tal und der Alpe. Im Mittelpunkt stand die Nutzung der gesamten Vegetation im hochalpinen Gebiet. Vor der verkehrstechnischen Erschließung der Maisäßgebiete, wurde die Milch meist an Ort und Stelle zu Käse und Butter verarbeitet. Zahlreiche Hütten sind daher unterkellert, um ausreichend Lagerraum für die Milchprodukte, die erst im Zuge des Alpabtriebs ins Tal transportiert wurden, zu haben. Aus dieser Lagerwirtschaftsform der Sennerei ist in Vorarlberg, Tirol und der Schweiz auch der typische Bergkäse hervorgegangen, der lange haltbar ist.