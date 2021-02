Traktor im Lavanttal überschlug sich mehrmals

Der Besitzer, ein 32-jähriger Landwirt, war mit dem Ausbringen von Mist auf einer zum Teil sehr abschüssigen Wiese beschäftigt. Gegen 14.50 Uhr stellte er die Zugmaschine mit Anhänger bei laufendem Motor auf der Wiese ab, um von seinem in der Nähe befindlichen Anwesen Werkzeug zu holen. Augenblicke später setzte sich das Gefährt in Bewegung und rollte vorerst den Abhang einige Meter hinunter, überschlug sich und blieb nach rund 60 Metern seitlich in der steilen Wiese liegen. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz standen die FF Lavamünd und Ettendorf mit vier Fahrzeugen und 33 Mann.