Hunderte Corona-Verstöße bei Karneval in Israel

Polizei: „Wir alle kennen die Auswirkungen“

Die Menschen scheinen die Maßnahmen jedoch nicht ganz so ernst genommen zu haben wie erhofft. In Jerusalem lösten Beamte eine Party mit rund 250 Teilnehmern in einem Hotel auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. An anderen Orten der Stadt wurden demnach weitere Feiern mit jeweils Dutzenden Gästen beendet. „Wir alle kennen die Auswirkungen, aber einige sind bereit, sich selbst und andere zu gefährden“, so die Einsatzkräfte gegenüber der „Times of Israel“.