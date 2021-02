Rekord für Februar: 20 Grad in Wiener Innenstadt

Was für ein Frühlingstag - und das Ende Februar! In der Wiener Innenstadt kraxelten die Temperaturen auf ungewöhnliche 20 Grad. So warm war es um diese Jahreszeit in der Hauptstadt seit Beginn der Messungen noch nie. Österreichs wärmster Ort war am Freitag Berndorf in Niederösterreich. Hier wurden 22,1 Grad gemessen.