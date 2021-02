Entscheidung noch heuer

In welches der zwei Gebäude soll investiert werden? Dieser Frage müssen sich die Menschen im Bezirk Güssing schon bald stellen. Da mit hohen Kosten zu rechnen ist, wird nur eines der beiden Projekte möglich sein. „Klar ist, dass es zu einer massiven Investition in einen neuen kulturellen Hotspot in Güssing kommen wird. Wir betreten dabei auch ganz bewusst demokratiepolitisches Neuland, indem wir die Bevölkerung des Bezirks selbst entscheiden lassen und nichts ,von oben‘ verordnen“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.