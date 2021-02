„Kena: Bridge of Spirits“ erscheint im August

Sony hat das Release-Datum des kommenden PlayStation-Exklusivspiels „Kena: Bridge of Spirits“ verraten: Das Action-Adventure, das mit seiner märchenhaften Optik an Nintendos „Zelda“-Reihe erinnert, kommt am 24. August - und zwar für PS4 und PS5. Im Trailer gibt es neue Szenen aus dem Spiel zu sehen, in dem man es mit flauschigen Wesen zu tun hat, die wiederum ein wenig an Nintendos „Pikmin“ erinnern und dem Spieler genau wie diese bei seinen Abenteuern zur Seite stehen sollen.