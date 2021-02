Diplomaten mussten Nordkorea in Draisine verlassen

In Nordkorea gibt es zwar offiziell keine Fälle des neuartigen Coronavirus - dennoch sind die meisten öffentlichen Transportwege als Maßnahme gegen den Erreger gesperrt worden. Das stellte eine russische Diplomatenfamilie, die das abgeschottete Land verlassen wollte, vor große Probleme. Die achtköpfige Gruppe musste schließlich bei ihrer Ausreise einen Teil der Strecke in einem Wagen per Muskelkraft bestreiten.