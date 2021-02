Verlorenes Handy führte zu Drogenplantage

Da hatte ein Drogenbauer in Hartkirchen doppeltes Pech. Er verlor sein Handy und es landete bei der Polizei in Aschach, wo man beim Versuch, über die Inhalte des Handys auf den Besitzer zu stoßen, Hinweise fand, dass dieser am Drogenanbau interessiert ist. Und wirklich fand man beim Handybesitzer eine Indoorplantage. Aber zumindest hat er sein Telefon wieder!