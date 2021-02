Biologin erklärt, wie man Hai „wegstreichelt“

„Wegzuschwimmen ist das Schlimmste, was Sie tun können“

Bei kleineren Haien sollte man allerdings die Flossen entgegenstrecken, um die Tiere abzuwehren - bei größeren Exemplaren sei es dagegen sicherer, die Arme zu verwenden. „Diese würden zwischen den Flossen schwimmen, wenn das das Einzige ist, was zwischen euch beiden ist“, erklärt sie dazu. In einem anderen Posting informiert sie außerdem, dass es wichtig ist, ruhig zu bleiben sowie den schon erwähnten Augenkontakt herzustellen. „Wegzuschwimmen ist das Schlimmste, was Sie tun können“, warnt Fragola.