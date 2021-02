Kardashian und West: Abgerechnet wird zum Schluss

Sogar zweimal waren sie verheiratet. Aber erst bei der zweiten Scheidung erhielt Elaine Wynn die Mehrheitsanteile am gemeinsam aufgebauten Wynn Resort in Las Vegas. Auch die Kunstsammlung, bestehend aus Werken von Picasso, Manet, Van Gogh und Rembrandt, wurde aufgeteilt. Insgesamt war es ein Vermögen von 741 Millionen Dollar, das Steve Wynn seiner Ex überlassen musste.