Johannes Lamparter: Schuhplattler als WM-Ouvertüre

Stecher: „Sehr, sehr stabil“

ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher hält große Stücke auf den Youngster. „Von Talent kann man fast gar nicht mehr reden, denn er ist heuer in der Weltspitze angekommen“, sagt Stecher in einem APA-Interview: „Er bringt seine Leistung ständig von einem Wochenende zum nächsten. Er ist einfach sehr, sehr stabil. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass in seinen jungen Jahren vereinstechnisch, landesverbandstechnisch, in der Schule extrem gut gearbeitet worden ist mit dem Burschen. Da sieht man, was man schon in jungen Jahren zu leisten imstande ist. Er ist jetzt nicht die Führungspersönlichkeit in dem Team, da sind noch Ältere da. Aber er ist von der Leistung her der Konstanteste in dieser Saison.“