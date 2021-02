Impfstoff-Auslieferung schreitet im Eiltempo voran

Die IFPMA verwies auf eine Aufstellung der Datenplattform Airfinity. Demnach lieferte der chinesische Hersteller Sinovac in der Vorwoche 74,4 Millionen Dosen aus (plus 46 Prozent), AstraZeneca 55 Millionen (plus 22 Prozent) und Moderna fast 50 Millionen (plus zehn Prozent).