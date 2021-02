FPÖ sieht keine Haftung des Landes

Wie beurteilt der Experte die Rolle des Landes in der Causa? „Ein Revisor wurde bestellt, sein Bericht entgegengenommen und von einem Beamten gesichtet – mit hoher Wahrscheinlichkeit ist eine Haftung des Landes auszuschließen“, meint der freiheitliche Landesparteiobmann. Er geht davon aus, dass die Kontrolle der Commerzialbank auch nicht Aufgabe der Finanzmarktaufsicht (FMA) oder jene der Oesterreichischen Nationalbank gewesen sei. „Ich denke nicht, dass diese Institutionen für Haftungen zur Verantwortung zu ziehen sind“, so Petschnig. Der Fachmann hätte sich jedoch erwartet, dass die Malversationen einem Abschlussprüfer auffallen. „Wenn eine Bank hohe Sparzinsen vergibt, dann muss sie auch hohe Kreditzinsen verlangen, sonst geht sich das nicht aus. Allein schon diese Tatsache würde jedem HAK-Absolventen an einem angeblich funktionierenden Geschäftsmodell zweifeln lassen“, gibt Petschnig zu bedenken. Er teilt demnach die Ansicht des Ex-Generaldirektors der Raiffeisenlandesbank, Julius Marhold, wonach die Schieflage der Bank hätte erkennbar sein müssen.