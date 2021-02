Prinz William stellt klar: Prinz Philip ist „okay“

Ein langes Leben an der Seite der Königin

Prinz Philip wurde am 10. Juni 1921 auf der griechischen Insel Korfu als Prinz von Griechenland und Dänemark geboren. Sein Vater war Andreas von Griechenland. Seine Mutter Prinzessin Alice von Battenberg, Tochter des Prinzen Louis von Battenberg. 1939 traf er als Marine-Kadett die 13-jährige Prinzessin Elizabeth, die sich sofort in ihn verliebte und ihn am 20. November 1947 heiratete. Königin Elizabeth bestieg 1952 den Thron und Philip wurde zum Prinzgemahl. Er trägt den Titel Prinz Philip, Herzog von Edinburgh. 2017, mit 96 Jahren, ging er als arbeitender Royal in Pension.