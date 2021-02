William wütend über Harrys „respektloses“ Vorgehen

„Die Leute müssen in der Lage sein, ihnen in die Augen zu schauen und zu wissen, dass sie für sie da sind und keine Netflix-Dokumentation drehen“, spielte der Insider auf den Deal des Paares mit dem Streaming-Giganten an. „Als Royal dreht sich alles um den öffentlichen Dienst, nicht, um sich selbst zu dienen. Wenn der öffentliche Dienst nicht ihr Hauptzweck ist und sie Geld verdienen, ist es unmöglich, die Königin zu vertreten.“