Goldregen, Parallel-Fiasko: Tops und Flops der WM

TERMINHATZ: Jeden Tag mindestens ein Rennen in der zweiten WM-Woche, keine Erholung für Rennläufer und OK-Mitarbeiter. Liensberger etwa bestritt vier Bewerbe in fünf Tagen und legte dabei eine bewundernswerte Energie an den Tag. Einige andere kamen dadurch aber an ihre Grenzen. Kombination, Parallel-Einzel und Teambewerb war für Traditionalisten eine ärgerliche Häufung von wenig prickelnden Disziplinen. Der FIS-Kongress wird entscheiden, ob das Programm mit 13 Rennen 2023 in Courchevel/Meribel aufrecht bleibt.