Kinderbuch gerät ins Visier von Corona-Querdenkern

„Normalerweise gehen wir mit ,Conni‘-Büchern mit 10.000 an den Start“, erklärte Frank Kühne vom Carlsen-Verlag der „Welt“. In rekordverdächtigem Tempo verkaufte sich die Corona-Ausgabe bereits 120.000 Mal und setzte sich erst vor Kurzem an die Spitze der Bestseller-Liste von Amazon ab - dort rangiert es auch in der Rubrik „Gesundheit für Kinder“ auf Platz eins.