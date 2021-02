60-Jähriger bei Holzarbeiten von Baum getroffen

Zwei Männer, ein 60-Jähriger und ein 59-Jähriger, waren Samstagvormittag in einem Waldstück in Velden mit Holzaufräumarbeiten beschäftigt. Mittels Seilwinde, die a Traktor angebracht war, zogen die beiden einen gefällten Baum aus dem Geäst. Dabei streifte der gezogene Stamm an einem morschen Baum, der in weiterer Folge brach und auf den Kopf des 60-Jährigen stürzte. Er wurde verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 sofort ins Klinikum Klagenfurt geflogen.