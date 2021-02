81 Prozent bereit für Test vor Wirtsbesuch

Interessant in der Umfrage ist auch, dass die Grundstimmung der Bevölkerung für die nächsten zwölf Monate sehr geteilt ist: 50 Prozent sind zuversichtlich, 27 Prozent haben Skepsis und 22 Prozent echte Sorge. Was die Maßnahmen der Regierung anlangt, so bewerten 44 Prozent die aktuellen Schritte für richtig, 37 Prozent plädieren eher für weitere Lockerungen und 16 Prozent für Verschärfungen.