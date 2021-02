Linz auf Konfrontation zu Verordnungen des Bundes

613 Todesfälle

„Die Besuchsregelungen in den Alten- und Pflegeheimen werden in Oberösterreich gemäß den Vorgaben des Bundes gestaltet – also ist der Bund gefordert, Änderungen zu beschließen“, heißt es dazu vom Krisenstab des Landes. Bisher gab es in Oberösterreich 613 Todesfälle in Altenheimen, das sind 40,7 Prozent der aktuell 1506 Pandemie-Opfer.