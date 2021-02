Absichtliche Hustenattacke auf die Ex-Ehefrau?

Zur Anklage wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten (Paragraf 178 StGB) kommt für den 63-jährigen Ehemann beim Prozess am 23. Februar vor Richterin Petra Oberhuber auch noch der Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung. Obwohl mit Sars-Cov-2 infiziert, soll er, so die Anklage, absichtlich wiederholt in Richtung seiner Ex-Gattin gehustet, zu keiner Zeit im Haus einen Mund-Nasen-Schutz getragen und mehrmals das Handtuch der 70-Jährigen verwendet haben.