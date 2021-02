Jobverlust: 50.000 Mieter in der Corona-Falle

Alleinerziehende Mütter besonders betroffen

Die Regelung tritt mit 30. Juni 2022 in Kraft. Voraussetzung ist, dass der Zahlungsrückstand durch einen Jobverlust wegen der Pandemie verursacht wurde. „Auch unsere Mietrechtsexperten stehen mit Rat und Tat zur Seite. In Wien beraten wir telefonisch und per Internet auf der Mietervereinigungs-Homepage“, so Elke Hanel-Torsch. Insgesamt haben in Österreich mehr als 400.000 Menschen Mietzahlungsprobleme. Besonders alleinerziehende Mieter finden sich nun in der Corona-Falle wieder.